V zborniku Povezani (tudi) skozi šport opisali športno dejavnost v Zvezi društev Sever

Ljubljana, 6. oktobra - V Zvezi policijskih veteranskih društev Sever so izdali zbornik Povezani (tudi) skozi šport avtorja Darka Repenška. V zborniku je opisal športno dejavnost v zvezi in društvih Sever in skupna tekmovanja z drugimi organizacijami v zadnjih desetih letih ter pomen športa vojnih veteranov in drugih članov društev Sever.