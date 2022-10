Dunajski Prirodoslovni muzej Novi Zelandiji vrnil maorske in moriorske posmrtne ostanke

Dunaj, 8. oktobra - Dunajski Prirodoslovni muzej je nedavno Novi Zelandiji vrnil posmrtne ostanke pripadnikov staroselskih ljudstev Maori in Moriori, ki so v muzejsko osteološko zbirko prišli s trgovino, menjavo in kot darila. Glede na raziskave novozelandskega Narodnega muzeja in omenjenega dunajskega muzeja so bili posmrtni ostanki morda nezakonito izkopani.