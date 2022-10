Velik interes za vpis kode 125 v vozniško dovoljenje

Vransko, 6. oktobra - Od 1. junija, ko so se začele uporabljati spremembe zakona o voznikih, so v Sloveniji izdali skoraj 2800 vozniških dovoljenj kategorije B s kodo 125, ki omogoča vožnjo motornih koles do 125 kubičnih centimetrov. To kaže na izjemno velik interes po vpisu te kode, je danes na Vranskem povedal direktor Agencije RS za varnost prometa Jože Hribar.