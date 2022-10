Za most prek Krke na novomeški zahodni obvoznici izbrali Pipenbaherjevo rešitev

Novo mesto, 8. oktobra - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je nedavno objavila zmagovalno natečajno rešitev za cestni most preko Krke na načrtovani novomeški zahodni obvoznici. Najustreznejšo arhitekturno rešitev sta zasnovala projektant Marjan Pipenbaher in njegova ekipa. Projekt novomeške zahodne obvoznice sicer vodi Direkcija RS za infrastrukturo.