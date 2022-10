Ljubljanska borza z rastjo

Ljubljana, 6. oktobra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes večinoma višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,94 odstotka. Najprometnejše so delnice Petrola, ki z več kot dvoodstotno rastjo po rasti zaostajajo le za delnicami NLB, ki se dražijo za tri odstotke. Cenijo se delnice Telekoma in Krke.