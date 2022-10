Fifa: Slovenija napredovala za dve mesti, na vrhu Brazilija

Zürich, 6. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca je na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) napredovala za dve mesti in je zdaj 63. Na vrhu ostaja Brazilija pred drugo Belgijo in tretjo Argentino. Naslednja posodobitev lestvice bo po koncu svetovnega prvenstva v Katarju, ki bo potekalo med 20. novembrom in 18. decembrom.