Ljubljana, 6. oktobra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han bo danes po zaključeni obravnavi predloga novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na izredni seji DZ, predvidoma med 13. in 16. uro v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4, dal izjavo za medije, so sporočili z ministrstva.