Ekonomista opozarjata na negativne posledice zakona o varstvu okolja na upravljanje z odpadki

Ljubljana, 6. oktobra - Študija, ki sta jo izvedla ekonomista Aljoša Feldin in Sašo Polanec, opozarja na vrsto negativnih posledic spomladi sprejetega novega zakona o varstvu okolja na trg upravljanja z odpadki v Sloveniji. Zakon bi med drugim znižal stroškovno učinkovitost in posledično zvišal cene ravnanja z odpadki, so ugotovitve povzeli v podjetju Interzero.