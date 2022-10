Možnost opravljanja izpita za gospodarski ribolov

Ljubljana, 6. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vse zainteresirane vabi k prijavi na izpit za izvajanje gospodarskega ribolova. Prijaviti se je mogoče do 24. oktobra, izpit bo predvidoma novembra, so danes sporočili z ministrstva.

Posameznik lahko s programom usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova pridobi strokovno usposobljenost in znanja iz poznavanja nacionalnih predpisov, ki urejajo morsko ribištvo, s poudarkom na ribolovu, ter predpisov, ki urejajo ohranjanje narave in higieno živil.

Poleg tega spoznajo osnovne ribiške predpise EU, predvsem tiste, ki urejajo ribolov v Sredozemskem morju in ki določajo dolžnosti ribičev glede prodaje in poročanja.

Z usposabljanjem prav tako pridobijo znanje glede ekologije morja ter varstva okolja in ohranjanja narave v njem, ribiških plovil in ribolovnih orodij, ribolovnih tehnik, živih virov na morju ter splošnih higiensko tehničnih zahtev pri ulovu rib in z njim povezanimi delovnimi postopki na plovilu. Prav tako spoznajo pravila o prodaji ulova in o poročevalskih obveznostih ribiča.

Zainteresirani lahko prijavo na izpolnjenem obrazcu pošljejo do vključno 24. oktobra 2022, in sicer na e-naslov gp.mkgp@gov.si. Kandidati bodo najmanj dva tedna pred izpitom prejeli vabilo z vsemi potrebnimi informacijami za opravljanje izpita, sporočajo z ministrstva.