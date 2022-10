Pred mednarodnim dnevom dostojnega dela sindikat Mladi Plus opozarja na prikrito brezposelnost mladih

Ljubljana, 6. oktobra - Čeprav uradna statistika namiguje na nizko brezposelnost, to ne pomeni, da imajo delavci dostojno delo, so na današnji novinarski konferenci pred mednarodnim dnevom dostojnega dela poudarili v sindikatu Mladi Plus. Opozorili so, da je pri mladih pogosto prisotna prikrita brezposelnost, še vedno so v porastu prekarne oblike dela.