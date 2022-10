Vreme: Precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti

Ljubljana, 6. oktobra - Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah in nižinah megla. Na Primorskem bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo še deloma sončno in razmeroma toplo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V noči na nedeljo se bo prehodno pooblačilo, ponekod v notranjosti bo prehodno rahlo deževalo. V nedeljo čez dan se bo delno razjasnilo, nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je obsežen ciklon, nad preostalim delom celine pa območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno, ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini pa bo danes dopoldne nizka oblačnost.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.