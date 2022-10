Natova nova bojna skupina na Slovaškem pripravljena na delovanje

Bruselj/Bratislava, 6. oktobra - Zveza Nato je sporočila, da je nova večnacionalna bojna skupina, ki je bila ustanovljena za boljšo zaščito vzhodnega krila zavezništva in se nahaja na Slovaškem, pripravljena na delovanje. Njeni pripadniki so med nedavno zaključenimi vajami Strong Cohesion pokazali, da lahko opravljajo svoje naloge, so v sredo zatrdili v Bruslju.