Slovenska poslovna delegacija v New Yorku sklenila obisk ZDA

New York, 6. oktobra - Prdstavniki različnih slovenskih podjetij so v New Yorku sklenili poslovni obisk ZDA, ki sta ga od 28. septembra do 6. oktobra organizirala Slovensko-ameriško poslovno združenje (Saba) ter agencija Spirit. Podjetja so spoznavala stanje na trgu in nekatera razmišljajo o odprtju predstavništva v ZDA.