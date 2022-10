Favoritinje uspešne v uvodu 1. DOL

Ljubljana, 5. oktobra - Na prvih tekmah ženske Sportklub 1. DOL so tri favorizirane ekipe, Calcit Volley, Nova KBM Branik in GEN-I Volley, ki jih strokovnjaki vidijo na prvih treh mestih na koncu, dosegle zanesljive zmage, izenačena pa je bila le tekma v Kopru, kjer je Formis presenetil izkušenejše igralke Ankarana in zmagal s 3:2.