Ljubljana, 5. oktobra - Odbojkarji Calcita so po pričakovanju z zmago začeli novo sezono Sportklub 1. DOL za moške. V domači dvorani so Kamničani, ki tudi letos upajo, da bi lahko prišli do naslova državnih prvakov, s 3:0 premagali povratnika med elito, Sij Metal Fužinar.