Xabi Alonso bo vodil lekarnarje iz Leverkusna

Leverkusen, 5. oktobra - Španec Xabi Alonso je novi trener nemškega nogometnega prvoligaša Bayerja iz Leverkusna. Štiridesetletni Alonso, ki je v domovini igral za Real Madrid, Real Sociedad in Eibar, v tujini pa za angleški Liverpool in nemški Bayern iz Münchna, se je z vodstvom lekarnarjev dogovoril za sodelovanje do junija 2024, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.