Manchester City in Borussia Dortmund do visoke zmage, v Lizboni remi

Ljubljana, 5. oktobra - Nogometaši Manchester Cityja so v 3. krogu lige prvakov s 5:0 premagali Kobenhavn. V skupini G je slavila še Borussia Dortmund, ki je na gostovanju premagala Sevillo s 4:1. Real Madrid ostaja nepremagan, danes so bili z 2:1 boljši od Šahtarja Donecka. Derbi v skupini H v Lizboni pa ni ponudil zmagovalca. Benfica in PSG sta se razšla z remijem 1:1.