Šeško in Kampl do zmag v ligi prvakov

Ljubljana, 5. oktobra - Na prvih dveh današnjih tekmah 3. kroga v ligi prvakov sta bila na delu slovenska nogometaša. Benjamin Šeško je s Salzburgom doma premagal zagrebški Dinamo z 1:0 in začasno skočil na vrh skupine E. Kevin Kampl pa je z Leipzigom slavil proti Celticu s 3:1 in prišel do prvih točk v tem tekmovanju.