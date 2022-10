Finance o sporazumu za kohezijsko politiko 2021-2027 (6. 10.)

Ljubljana, 5. oktobra - Teja Grapulin v komentarju Evropski denar je zabetoniran, bo zajel prave potrebe? piše, da sta Slovenija in evropska komisija podpisali partnerski sporazum za kohezijsko politiko 2021-2027. Avtorica poudari, da je smer, kam in kako bodo šle dobre tri milijarde evrov sredstev EU in še okoli 1,3 milijarde evrov iz slovenskega proračun, začrtana.