Dogajanje v energetiki terja dinamično spremljanje in odzivanje

Brdo pri Kranju, 5. oktobra - Strokovnjaki s področja energetike so na današnji strateški okrogli mizi v okviru konference Inovacija energetike na Brdu pri Kranju spregovorili o aktualnih razmerah. Kot so izpostavili, je največji izziv sprejemati hitre pametne rešitve, pri čemer je treba dinamično spremljati dogajanje in se ustrezno odzivati.