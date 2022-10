V Vatikanskih muzejih moški vrgel na tla antična doprsna kipa

Vatikan, 5. oktobra - V Vatikanskih muzejih v Rimu je nek moški danes vrgel na tla dva starodavna doprsna kipa, s čimer je povzročil zmerno škodo na umetninah, preden ga je zaustavilo osebje muzeja. Moškega so nato pridržali in odpeljali na policijsko postajo, so povedali viri v muzeju.