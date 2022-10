Olimpijski maraton bo obiskal pariške znamenitosti

Pariz, 5. oktobra - Prireditelji olimpijskih iger leta 2024 v Parizu so predstavili traso maratona. Ta bo potekal od središča Pariza do dvorca Versailles in nazaj, traso pa bodo speljali mimo številnih pariških znamenitosti, kot sta Eifflov stolp in muzej Louvre, je vest Reutersa povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.