Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 5. oktobra - Zvečer in ponoči bo delno jasno, več oblačnosti bo predvsem na Primorskem in Notranjskem. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.