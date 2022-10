Spor glede nazivov povzročil razdor v danski kraljevi družini

Koebenhavn, 5. oktobra - Danska kraljica Margareta II. je pretekli teden štirim od skupno osmih vnukov odvzela prinčevske nazive, kar je povzročilo razdor v kraljevi družini. Vsi vnuki, ki so izgubili naziv, so otroci njenega mlajšega sina, 53-letnega princa Joachima, ki je odločitev kraljice označil za izigravanje in od takrat z materjo ni spregovoril.