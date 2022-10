Zavod na priliv mladih brezposelnih pripravljen z različnimi programi

Ljubljana, 9. oktobra - Konec septembra je bilo v Sloveniji 9249 brezposelnih mladih do 29. leta, kar je 19,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, hkrati pa tudi rekordno malo. Do konca leta pa naj bi se priliv mladih na trg dela zaradi konca šolanja in prenehanja zaposlitev za določen čas povečal za okoli 3000. Na voljo jim bodo različni programi zaposlovanja.