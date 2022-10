V NSi ogorčeni nad vladnimi rešitvami predlagajo dodatno davčno razbremenitev družin

Ljubljana, 5. oktobra - V opozicijski NSi, kjer so ogorčeni nad vladnimi predlogi davčnih sprememb in v njih po besedah poslanca Jerneja Vrtovca vidijo razredni boj proti srednjemu razredu, so prehiteli vlado in v parlamentarni postopek vložili svoj predlog novele zakona o dohodnini. Z njim bi zvišali zneske posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane.