Španija in Portugalska uradno vključili Ukrajino v kandidaturo za SP 2030

Madrid, 5. oktobra - Španija in Portugalska sta danes tudi uradno vključili Ukrajino v skupno kandidaturo za nogometno svetovno prvenstvo leta 2030, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To so danes na novinarski konferenci na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v švicarskem Nyonu potrdili vsi trije predsedniki tamkajšnjih nogometnih zvez.