Strokovnjaka s Kemijskega inštituta o pomenu odkritij novih nobelovcev na področju klik kemije

Ljubljana, 5. oktobra - Nobelovo nagrado za kemijo bosta letos prejela dva ameriška in en danski znanstvenik za razvoj klik kemije. Dr. Ema Žagar in dr. Matjaž Mazaj s Kemijskega inštituta sta ob tem za STA pojasnila, da gre pri klik kemiji za "vrsto selektivnih kemijskih reakcij", ki so izredno uporabne za razvoj naprednih materialov in dostavo zdravilnih učinkovin.