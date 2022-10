Po dveletnem premoru vrata obiskovalcem znova odprla sejma Ambient Ljubljana in Dom plus

Ljubljana, 5. oktobra - Po dveh letih premora zaradi protikoronskih ukrepov sta na Gospodarskem razstavišču vrata znova odpirala 31. Sejem pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana ter peti Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami. Na obeh dogodkih se bo predstavilo prek 200 podjetij iz 18 držav, so sporočili organizatorji.