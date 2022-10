Na čelu prevajalskega društva ostaja Tanja Petrič

Ljubljana, 5. oktobra - Društvo slovenskih književnih prevajalcev je izvolilo člane upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Predsednica upravnega odbora ostaja Tanja Petrič, v odboru so še Živa Čebulj, Iztok Ilc, Seta Knop, Maja Kraigher, Marjanca Mihelič, Julija Potrč Šavli, Barbara Pregelj, Mateja Seliškar Kenda, Đurđa Strsoglavec in Dušanka Zabukovec.