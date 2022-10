Evropski poslanci ob rastočih cenah energije pozivajo k zaščiti najranljivejših

Strasbourg, 5. oktobra - Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo, s katero so EU pozvali k sprejetju ukrepov za zmanjšanje pritiska visokih cen energije na evropska gospodinjstva in podjetja. Ob rastočih cenah energije je treba zaščititi najranljivejše, so med drugim poudarili, obenem pa znova pozvali k popolnemu embargu na uvoz ruske nafte, premoga in plina.