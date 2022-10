V četrtek in petek deratizacija kanalizacijskega omrežja v Izoli

Izola, 5. oktobra - Komunala Izola bo v sodelovanju z zunanjim pooblaščenim izvajalcem, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano enota Koper, v četrtek in petek izvajala redno deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Izola, so sporočili iz Komunale Izola.