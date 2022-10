Na Dunaju posvet in pop-up razstava o slovenskih in avstrijskih arhitekturnih praksah

Dunaj, 6. oktobra - Na Tehniški univerzi na Dunaju se bo danes v sklopu obeleževanja Plečnikovega leta pričel posvet in pop-up razstava o slovenskih in arhitekturnih praksah. Na posvetu z naslovom Nove prakse, nova orodja. Nastajajoče slovenske in avstrijske arhitekturne prakse se bo predstavilo devet slovenskih in deset avstrijskih arhitekturnih birojev.