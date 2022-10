Hoče, 5. oktobra - V Hočah bodo popoldne slovesno odprli prizidek ter obnovljeno kuhinjo in jedilnico na tamkajšnji Osnovni šoli Dušana Flisa. Gradbena in obrtniška dela, za katera je poskrbelo na razpisu izbrano podjetje Makro 5 gradnje, so bila vredna dobra dva milijona evrov.