Na Tromeji obeležili desetletje projekta Alpe Adria Trail

Ljubljana, 5. oktobra - Predstavniki Slovenske turistične organizacije (STO), turistične organizacije Avstrijske Koroške Kärnten Werbung in turistične organizacije Furlanije-Julijske krajine Promoturismo FVG so z današnjim srečanjem na Tromeji obeležili deset let uspešnega sodelovanja v okviru projekta Alpe Adria Trail. Sodelovanja si želijo tudi v prihodnje.