Nogometna zveza bo klubom razdelila več kot 2 milijona evrov

Ljubljana, 5. oktobra - Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo klubom iz Prve lige Telemach, 2. SNL in ženske lige razdelila več kot dva milijona evrov, so zapisali v okrožnici na spletni strani. Izvršni odbor je sklepe o delitvi sredstev z naslova trženja medijskih in sponzorskih pravic za sezono 2022/23 sprejel 24. septembra.