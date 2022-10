Pijan razgrajal in se upiral ter si prislužil 440 evrov kazni

Maribor, 5. oktobra - Mariborski policisti so ponoči obravnavali 37-letnika, ki je na železniški postaji v Mariboru pod vplivom alkohola kršil javni red in mir. S tem ni prenehal niti po prihodu policije, ki je zanj do streznitve odredila 12-urno policijsko pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Maribor.