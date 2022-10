Croatia Airlines bo zamenjal floto

Zagreb, 8. oktobra - Hrvaška letalska družba Croatia Airlines bo do leta 2026 zamenjala vsa svoja obstoječa letala z novimi. V prenovljeni floti bodo letala tipa A220, ki jih proizvaja evropski Airbus. Z novimi letali želijo nasloviti potrebe današnjih potnikov in zagotoviti učinkovitejše poslovanje, so sporočili iz Croatia Airlines.