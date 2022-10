V Kranju zagnali platformo za sodelovanje pri usposabljanju kadrov

Kranj, 5. oktobra - Gorenjsko gospodarstvo in izobraževalne ustanove združujejo svoje moči v novem projektu za usposabljanje kompetentnih kadrov, ki so ga poimenovali Bionika. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci v Kranju, bodo v okviru projekta sodelovali na različne načine, pri čemer takšna stopnja povezanosti velja za novost v slovenskem prostoru.