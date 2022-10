V Kostelu in Osilnici še naprej odstranjujejo posledice poplav, znova na pomoč vojska

Kostel/Osilnica, 5. oktobra - V občinah Kostel in Osilnica še naprej odstranjujejo posledice poplav, ki so občini prizadele tako pred 20 dnevi kot konec preteklega tedna. Na pomoč po zadnjih poplavah je znova priskočila Slovenska vojska, ki pomaga odstranjevati podrto obmejno ograjo in sanirati ceste. Natančna ocena škode še ni znana.