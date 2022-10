Znani dobitniki priznanj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Ljubljana, 5. oktobra - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je letos nagrado platinasti svinčnik namenila Maji Simoneti ter Leni in Tomažu Krušcu. Zlati svinčnik za odlično izvedbo je komisija namenila Galeriji Cukrarna, Vrtcu Pedenjped - enoti Učenjak, Hiši MM in Hiši Podvrh.