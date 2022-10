Gobarji in nabiralci kostanja naj svoje avtomobile zaščitijo pred vlomilci

Novo mesto, 5. oktobra - S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so v zadnjem obdobju ponovno obravnavali več vlomov v avtomobile. Storilci so med drugim vlamljali tudi v vozila, parkirana v gozdovih in na gozdnih poteh. Zaradi tega je smiselno, da svoje avtomobile zaščitijo tudi gobarji in nabiralci kostanja, ki puščajo svoja vozila na tovrstnih območjih.