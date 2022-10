Ribnici za širitev cone Lepovče 1,3 milijona evropskega denarja

Ribnica, 5. oktobra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je občini Ribnica iz sredstev evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost odobrilo 1,3 milijona evrov, ki jih bodo namenili za sofinanciranje razširitve industrijske cone Lepovče. Cono nameravajo širiti med majem prihodnje leto in decembrom 2025, so sporočili iz občine.