Lokalne volitve: Svoje predstavnike volijo tudi pripadniki obeh narodnih skupnosti

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 8. oktobra - Na lokalnih volitvah svoje predstavnike v občinske svete na podlagi posebne volilne pravice volijo tudi pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, in sicer v štirih primorskih in petih prekmurskih občinah. Posebnost je Občina Dobrovnik z večinskim madžarskim prebivalstvom, kjer posebej volijo tudi predstavnika slovenskega naroda.