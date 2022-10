Policisti na območju Ivančne Gorice zasegli več kosov orožja

Ivančna Gorica, 5. oktobra - Grosupeljski policisti so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo na območju Ivančne Gorice. V preiskavi so zasegli zračno puško, za katero sumijo, da gre za predelano orožje, pištolo znamke Walter, 33 nabojev in okoli pol kilograma posušene konoplje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.