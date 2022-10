Vreme: Precej jasno dopoldne ponekod po nižinah megla

Ljubljana, 5. oktobra - Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter, nekaj več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo še naprej dokaj toplo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda doteka v višinah k nam razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.