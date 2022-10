Ljubljana, 5. oktobra - Člani izvršnega odbora Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) bodo ob 13. uri na kapiji NOP na Partizanski 78 v Velenju dali izjavo o aktivnostih in postopkih, ki so jih sprožili proti vodstvu Premogovnika Velenje ter seznanili z aktualnimi razmerami v premogovniku, so sporočili iz SDRES.