Tudi Goran Dragić z biki priprave začel s porazom

Chicago, 5. oktobra - Eden od junakov slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, ki bo v novi sezoni severnoameriške lige NBA nosil dres moštva Chicago Bulls, je priprave na sezono 2022/23 začel s porazom. Košarkarji iz Chicaga so namreč doma gostili New Orleans Pelicans, ki so zmagali s 129:125.