Visoka rast indeksov na newyorških borzah se nadaljuje

New York, 4. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili krepko nad izhodiščem, Nasdaq pa je poskočil za kar 3,3 odstotka. Na dvig delnic je vplivalo upanje o zasuku denarne politike v ZDA in koncu ostrega zviševanja obrestnih mer ter ponovno zanimanje Elona Muska za nakup družbenega omrežja Twitter, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.