Podelili državne nagrade najboljšim v šolstvu

Ljubljana, 5. oktobra - Ob svetovnem dnevu učiteljev so danes v Ljubljani podelili najvišje državne nagrade na področju šolstva. Tokrat so podelili vseh 11 možnih nagrad, od tega pet za življenjsko delo in šest za izjemne dosežke. Slavnostna govornica na prireditvi je bila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je nagrajenkam in nagrajencem čestitala.